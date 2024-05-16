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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" туба 15 г при простуде - Киев (61901) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
49,05
Экономия: -6,44 грн
42,61 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
38,23
Экономия: -4,40 грн
33,83 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (12)
36,28
Экономия: -2,45 грн
33,83 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (10)
35,86
Экономия: -2,03 грн
33,83 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (14)
35,76
Экономия: -1,81 грн
33,95 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (9)
37,12
Экономия: -3,29 грн
33,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (14)
38,07
Экономия: -4,24 грн
33,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (9)
39,81
Экономия: -5,98 грн
33,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (2)
38,72
Экономия: -4,89 грн
33,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (8)
36,93
Экономия: -3,11 грн
33,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (9)
34,70
Экономия: -1,54 грн
33,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (9)
38,97
Экономия: -2,07 грн
36,90 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
47,14
Экономия: -5,94 грн
41,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (5)
46,31
Экономия: -3,23 грн
43,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (5)
47,83
Экономия: -5,22 грн
42,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (4)
38,22
Экономия: -1,32 грн
36,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (10)
38,77
Экономия: -3,53 грн
35,24 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (1)
46,70
Экономия: -11,34 грн
35,36 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
Всего: упаковка (2)
53,50
Экономия: -12,99 грн
40,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 1/3
Всего: упаковка (3)
35,16
Экономия: -1,70 грн
33,46 грн