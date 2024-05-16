Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" туба 15 г при простуде - Харьков (61901) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
48,97
Экономия: -6,36 грн
42,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
40,59
Экономия: -2,38 грн
38,21 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
48,78
Экономия: -8,37 грн
40,41 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (1)
38,80
Экономия: -4,98 грн
33,82 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 35-В
Всего: упаковка (2)
37,65
Экономия: -5,65 грн
32,00 грн
Магнолия
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
Всего: упаковка (2)
60,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
44,50
Экономия: -4,05 грн
40,45 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
Всего: упаковка (1)
43,93
Экономия: -3,85 грн
40,08 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (2)
34,93
Экономия: -3,13 грн
31,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
44,60
Экономия: -2,44 грн
42,16 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (1)
46,98
Экономия: -6,65 грн
40,33 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 77
Всего: упаковка (1)
44,29
Экономия: -1,83 грн
42,46 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
Всего: упаковка (1)
44,10
Экономия: -2,35 грн
41,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
Всего: упаковка (1)
38,70
Экономия: -5,75 грн
32,95 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (1)
44,62
Экономия: -1,72 грн
42,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (1)
43,94
Экономия: -2,19 грн
41,75 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 44
Всего: упаковка (1)
45,92
Экономия: -2,88 грн
43,04 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Героев Крут, 76/1
Всего: упаковка (1)
47,00
Экономия: -4,39 грн
42,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
Всего: упаковка (1)
44,94
Экономия: -2,33 грн
42,61 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1
Всего: упаковка (2)
45,01
Экономия: -2,40 грн
42,61 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (2)
36,26
Экономия: -1,96 грн
34,30 грн