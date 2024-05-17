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D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ РУК 100 мл - Запорожье (99263) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
127,10
Экономия: -5,58 грн
121,52 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
84,18
Экономия: -3,58 грн
80,60 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
138,71
Экономия: -5,19 грн
133,52 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
138,74
Экономия: -5,22 грн
133,52 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
141,00
Экономия: -7,48 грн
133,52 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
141,33
Экономия: -7,81 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
139,94
Экономия: -6,42 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
138,27
Экономия: -4,75 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
126,38
Экономия: -4,86 грн
121,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
142,07
Экономия: -8,55 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
138,51
Экономия: -4,99 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
138,65
Экономия: -5,13 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (2)
141,02
Экономия: -7,50 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (2)
139,25
Экономия: -5,73 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
142,00
Экономия: -8,48 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
141,20
Экономия: -7,68 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
125,57
Экономия: -4,85 грн
120,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
Всего: упаковка (1)
142,12
Экономия: -8,60 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (2)
142,19
Экономия: -8,67 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
124,66
Экономия: -6,34 грн
118,32 грн