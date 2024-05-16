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D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ РУК 100 мл - Киев (99263) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
141,04
Экономия: -7,52 грн
133,52 грн
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
138,90
Экономия: -5,38 грн
133,52 грн
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
138,27
Экономия: -4,75 грн
133,52 грн
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
140,01
Экономия: -6,49 грн
133,52 грн
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
139,05
Экономия: -5,53 грн
133,52 грн
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
141,28
Экономия: -7,76 грн
133,52 грн
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (2)
140,96
Экономия: -7,44 грн
133,52 грн
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
142,12
Экономия: -8,60 грн
133,52 грн
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (2)
127,10
Экономия: -7,98 грн
119,12 грн
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
141,62
Экономия: -8,10 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
141,37
Экономия: -7,85 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
142,59
Экономия: -9,07 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (2)
139,65
Экономия: -6,13 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
138,51
Экономия: -4,99 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
142,59
Экономия: -9,07 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
141,25
Экономия: -7,73 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
141,68
Экономия: -8,16 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
142,28
Экономия: -8,76 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
130,39
Экономия: -4,87 грн
125,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (2)
139,82
Экономия: -6,30 грн
133,52 грн