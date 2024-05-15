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D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ РУК 100 мл - Харьков (99263) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
138,58
Экономия: -5,06 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
139,82
Экономия: -6,30 грн
133,52 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
140,77
Экономия: -7,25 грн
133,52 грн
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
140,40
Экономия: -6,88 грн
133,52 грн
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Открыто Закроется через 34 мин
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
140,30
Экономия: -6,78 грн
133,52 грн
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (2)
139,68
Экономия: -6,16 грн
133,52 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
141,53
Экономия: -8,01 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
127,81
Экономия: -7,68 грн
120,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
141,95
Экономия: -8,43 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
139,43
Экономия: -5,91 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
140,22
Экономия: -6,70 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (1)
141,28
Экономия: -7,76 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Всего: упаковка (1)
141,42
Экономия: -7,90 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
139,72
Экономия: -6,20 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (2)
140,88
Экономия: -7,36 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (1)
129,73
Экономия: -6,53 грн
123,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
142,32
Экономия: -8,80 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
132,91
Экономия: -4,43 грн
128,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (1)
140,61
Экономия: -7,09 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
124,77
Экономия: -7,25 грн
117,52 грн