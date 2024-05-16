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D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА "НОЧНОЙ УХОД С КЕРАМИДАМИ" 50 мл - Киев (113321) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 161 аптеке
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
333,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (6)
337,43 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
405,81 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
319,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
322,81
Экономия: -17,21 грн
305,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
317,83
Экономия: -12,31 грн
305,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
316,48
Экономия: -10,88 грн
305,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
296,88
Экономия: -13,76 грн
283,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
301,59
Экономия: -11,99 грн
289,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
323,27
Экономия: -17,75 грн
305,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
322,54
Экономия: -17,02 грн
305,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
295,39
Экономия: -17,87 грн
277,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
326,08
Экономия: -20,48 грн
305,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
324,07
Экономия: -18,55 грн
305,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
323,48
Экономия: -17,96 грн
305,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
326,35
Экономия: -20,75 грн
305,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
319,54
Экономия: -14,02 грн
305,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
316,95
Экономия: -11,43 грн
305,52 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
275,00
Экономия: -22,00 грн
253,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
326,26
Экономия: -20,74 грн
305,52 грн