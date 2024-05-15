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D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА "НОЧНОЙ УХОД С КЕРАМИДАМИ" 50 мл - Харьков (113321) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
316,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
334,62 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
333,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
319,94
Экономия: -14,42 грн
305,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
319,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (2)
332,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
334,19 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
335,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
Всего: упаковка (2)
350,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (4)
318,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (2)
336,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
282,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
340,21 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
288,38
Экономия: -18,06 грн
270,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
323,08
Экономия: -17,36 грн
305,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (1)
374,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (2)
314,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 25-А
Всего: упаковка (2)
315,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
284,06
Экономия: -16,86 грн
267,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
295,02
Экономия: -16,70 грн
278,32 грн