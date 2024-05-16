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D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ СУХОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 50 мл - Киев (99264) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
303,28
Экономия: -16,16 грн
287,12 грн
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
314,50
Экономия: -12,18 грн
302,32 грн
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
297,34
Экономия: -10,22 грн
287,12 грн
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
277,67
Экономия: -12,87 грн
264,80 грн
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
278,70
Экономия: -15,30 грн
263,40 грн
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
303,11
Экономия: -15,99 грн
287,12 грн
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
305,61
Экономия: -18,49 грн
287,12 грн
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
278,27
Экономия: -17,47 грн
260,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
276,63
Экономия: -15,83 грн
260,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
304,00
Экономия: -16,88 грн
287,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
295,51
Экономия: -18,79 грн
276,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
300,30
Экономия: -13,18 грн
287,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
298,07
Экономия: -18,95 грн
279,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
285,21
Экономия: -15,61 грн
269,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (2)
304,66
Экономия: -17,54 грн
287,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (2)
300,67
Экономия: -13,55 грн
287,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (1)
300,16
Экономия: -13,04 грн
287,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
302,57
Экономия: -15,45 грн
287,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (1)
279,28
Экономия: -16,16 грн
263,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
298,29
Экономия: -11,17 грн
287,12 грн