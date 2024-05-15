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D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ СУХОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 50 мл - Днепр (Днепропетровск) (99264) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
297,97
Экономия: -10,85 грн
287,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
297,63
Экономия: -10,51 грн
287,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
280,25
Экономия: -10,65 грн
269,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
277,74
Экономия: -8,14 грн
269,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
267,34
Экономия: -8,94 грн
258,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
272,54
Экономия: -9,14 грн
263,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
300,30
Экономия: -13,18 грн
287,12 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
306,24
Экономия: -19,12 грн
287,12 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
272,90
Экономия: -16,90 грн
256,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
305,84
Экономия: -18,72 грн
287,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
299,12
Экономия: -12,00 грн
287,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
299,61
Экономия: -12,49 грн
287,12 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
309,23
Экономия: -16,51 грн
292,72 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
304,38
Экономия: -17,26 грн
287,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (1)
304,35
Экономия: -17,23 грн
287,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
300,73
Экономия: -13,61 грн
287,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
296,31
Экономия: -9,19 грн
287,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
302,65
Экономия: -15,53 грн
287,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (2)
304,69
Экономия: -17,57 грн
287,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
282,68
Экономия: -12,28 грн
270,40 грн