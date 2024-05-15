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AGRADO Дезодорант-антиперспирант спрей 150 мл дикий шоколад - Харьков (867288) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
102,00 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
101,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
79,41 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
73,72 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
79,57 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
79,73 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
101,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
101,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (2)
73,34 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (3)
74,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
79,85 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (4)
129,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (3)
101,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
77,28 грн