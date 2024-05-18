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БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ ЗАГАРА "ПАНТЕНОЛ-ACTIVE" 160 мл - Запорожье (162714) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
96,58
Экономия: -16,81 грн
79,77 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
97,21
Экономия: -10,09 грн
87,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
95,98
Экономия: -11,62 грн
84,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
96,84
Экономия: -6,47 грн
90,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
95,49
Экономия: -17,93 грн
77,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
97,05
Экономия: -14,80 грн
82,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
95,41
Экономия: -5,04 грн
90,37 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
97,45
Экономия: -13,09 грн
84,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
97,74
Экономия: -15,21 грн
82,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
95,93
Экономия: -7,98 грн
87,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
95,90
Экономия: -8,78 грн
87,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
95,64
Экономия: -5,27 грн
90,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
104,77
Экономия: -5,72 грн
99,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (3)
96,23
Экономия: -6,26 грн
89,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
96,84
Экономия: -8,89 грн
87,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
96,32
Экономия: -14,07 грн
82,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (2)
95,93
Экономия: -12,30 грн
83,63 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (2)
96,29
Экономия: -7,61 грн
88,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
98,26
Экономия: -11,60 грн
86,66 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 28
Всего: упаковка (2)
98,01
Экономия: -12,08 грн
85,93 грн