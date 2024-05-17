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БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ ЗАГАРА "ПАНТЕНОЛ-ACTIVE" 160 мл - Одесса (162714) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках
Мелисса
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
118,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
105,11
Экономия: -17,13 грн
87,98 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
82,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
95,62
Экономия: -10,89 грн
84,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (3)
98,11
Экономия: -14,48 грн
83,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
94,82
Экономия: -7,70 грн
87,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2)
106,03
Экономия: -12,09 грн
93,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
97,74
Экономия: -12,55 грн
85,19 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (2)
95,18
Экономия: -10,45 грн
84,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (2)
106,16
Экономия: -13,13 грн
93,03 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (2)
95,05
Экономия: -14,91 грн
80,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (3)
95,27
Экономия: -13,02 грн
82,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (2)
106,52
Экономия: -18,94 грн
87,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
105,48
Экономия: -15,17 грн
90,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: упаковка (2)
104,27
Экономия: -16,29 грн
87,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
94,94
Экономия: -9,56 грн
85,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1)
94,94
Экономия: -8,65 грн
86,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
97,97
Экономия: -18,84 грн
79,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
Всего: упаковка (1)
97,12
Экономия: -13,49 грн
83,63 грн
Виталина
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
Всего: упаковка (1)
118,90 грн