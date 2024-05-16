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БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ ЗАГАРА "ПАНТЕНОЛ-ACTIVE" 160 мл - Харьков (162714) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
96,47
Экономия: -10,82 грн
85,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
95,07
Экономия: -11,16 грн
83,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
96,24
Экономия: -14,36 грн
81,88 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
96,57
Экономия: -16,69 грн
79,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
96,29
Экономия: -14,41 грн
81,88 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (3)
98,04
Экономия: -10,55 грн
87,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
96,83
Экономия: -16,69 грн
80,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
94,71
Экономия: -9,06 грн
85,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (3)
95,82
Экономия: -9,44 грн
86,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
95,12
Экономия: -14,98 грн
80,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (1)
97,24
Экономия: -13,79 грн
83,45 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
96,13
Экономия: -11,22 грн
84,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (1)
96,49
Экономия: -11,21 грн
85,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (2)
95,85
Экономия: -13,23 грн
82,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (2)
96,65
Экономия: -8,62 грн
88,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307
Всего: упаковка (2)
97,94
Экономия: -13,48 грн
84,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (2)
97,81
Экономия: -17,67 грн
80,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-Б
Всего: упаковка (1)
96,65
Экономия: -7,97 грн
88,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (2)
96,46
Экономия: -12,37 грн
84,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 34
Всего: упаковка (1)
96,30
Экономия: -16,42 грн
79,88 грн