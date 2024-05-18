Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ПИЯВКА И СОФОРА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ПИЯВКА И СОФОРА" 75 мл - Запорожье (134192) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
95,19 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
100,50
Экономия: -18,15 грн
82,35 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
Всего: упаковка (2)
95,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (2)
95,64 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
87,76 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (2)
102,75 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
102,00
Экономия: -22,00 грн
80,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
88,41 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
88,34 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
Всего: упаковка (2)
95,72 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 28-Б
Всего: упаковка (2)
94,61 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (2)
88,29 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Томаковка, ул. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
102,36 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
Всего: упаковка (1)
104,50
Экономия: -22,15 грн
82,35 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (3)
93,09 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 31
Всего: упаковка (2)
101,34 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 25/2
Всего: упаковка (2)
95,70 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
Всего: упаковка (1)
93,25 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
92,33 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
89,93 грн