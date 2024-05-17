Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ПИЯВКА И СОФОРА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ПИЯВКА И СОФОРА" 75 мл - Одесса (134192) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
96,90 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
89,20 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (2)
91,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
89,20 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (2)
89,20 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: упаковка (2)
94,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (2)
98,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
88,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (2)
95,84 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
89,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (2)
80,40 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (1)
100,60 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 125/3
Всего: упаковка (1)
91,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (1)
88,20 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (2)
95,40 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Большая Арнаутская / Канатная, 6/58
Всего: упаковка (1)
91,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (3)
98,10 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (4)
93,99
Экономия: -11,64 грн
82,35 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 13
Всего: упаковка (2)
102,44 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
92,69 грн