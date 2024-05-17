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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ПИЯВКА И СОФОРА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ПИЯВКА И СОФОРА" 75 мл - Львов (134192) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
119,50
Экономия: -37,15 грн
82,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
106,99
Экономия: -24,64 грн
82,35 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
Всего: упаковка (2)
90,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Сосновка, ул. Галицкая, 6
Всего: упаковка (1)
108,50
Экономия: -26,15 грн
82,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Пушкина, 1
Всего: упаковка (1)
108,50
Экономия: -26,15 грн
82,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Ленкавского, 8-Б
Всего: упаковка (2)
90,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Саксаганского Панаса, 2
Всего: упаковка (2)
89,75 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, бульв. Торосевича, 5
Всего: упаковка (1)
90,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Мицкевича, 3-А
Всего: упаковка (1)
90,46 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 24
Всего: упаковка (2)
90,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (2)
90,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Добромиль, пл. Рынок, 11
Всего: упаковка (2)
89,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (2)
90,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Локачи, ул. Степная, 8-А
Всего: упаковка (3)
90,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
Всего: упаковка (1)
90,07 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
90,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 70
Всего: упаковка (2)
89,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 20
Всего: упаковка (2)
89,78 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременец, ул. Дубенская, 128
Всего: упаковка (2)
89,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
Всего: упаковка (1)
89,89 грн