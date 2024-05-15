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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ПИЯВКА И СОФОРА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ПИЯВКА И СОФОРА" 75 мл - Днепр (Днепропетровск) (134192) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
99,50
Экономия: -20,61 грн
78,89 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (2)
92,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (2)
92,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (2)
96,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
92,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (1)
95,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
Всего: упаковка (1)
93,25 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
Всего: упаковка (2)
97,99
Экономия: -19,10 грн
78,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
90,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
92,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (3)
93,09 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
Всего: упаковка (2)
92,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 14-А
Всего: упаковка (1)
88,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 25-Б
Всего: упаковка (1)
96,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-Л
Всего: упаковка (2)
88,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 87-С
Всего: упаковка (2)
92,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
Всего: упаковка (1)
104,50
Экономия: -25,61 грн
78,89 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (2)
88,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
95,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (1)
88,08 грн