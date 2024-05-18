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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ "ДОБРАЯ ФЕЯ" 4.6 г - Запорожье (58818) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (3)
44,77 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
50,93
Экономия: -8,89 грн
42,04 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (4)
40,69
Экономия: -2,22 грн
38,47 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (5)
40,32 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
48,00
Экономия: -9,00 грн
39,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
35,41 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
40,63 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
50,68
Экономия: -9,06 грн
41,62 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
44,29 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (3)
40,32 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
50,61
Экономия: -12,41 грн
38,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
50,35
Экономия: -11,80 грн
38,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
50,99
Экономия: -12,08 грн
38,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (4)
51,06
Экономия: -12,15 грн
38,91 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
41,14 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (3)
41,63 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
50,35
Экономия: -11,44 грн
38,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (4)
43,01
Экономия: -4,10 грн
38,91 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
48,00
Экономия: -9,00 грн
39,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
51,17
Экономия: -8,75 грн
42,42 грн