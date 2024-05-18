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БАЙ БАЙ БАЙТ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ 50 мл - Запорожье (165940) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
200,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
176,87
Экономия: -8,57 грн
168,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
178,03
Экономия: -9,73 грн
168,30 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
200,50 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
200,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
200,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
210,70
Экономия: -9,25 грн
201,45 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
200,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
205,07
Экономия: -8,72 грн
196,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
174,85
Экономия: -6,55 грн
168,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
200,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (6)
177,09
Экономия: -8,79 грн
168,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
200,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
174,88
Экономия: -6,98 грн
167,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
200,50 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
200,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
212,73
Экономия: -11,28 грн
201,45 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
200,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
200,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
200,50 грн