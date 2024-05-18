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АТОДЕРМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЛИЦА 40 мл - Запорожье (113994) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
405,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
335,86
Экономия: -16,66 грн
319,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
337,08
Экономия: -17,88 грн
319,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
333,18
Экономия: -13,98 грн
319,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
332,19
Экономия: -12,99 грн
319,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (2)
361,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
334,04
Экономия: -14,84 грн
319,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
333,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
331,97
Экономия: -12,77 грн
319,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
315,79
Экономия: -12,99 грн
302,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (2)
319,03
Экономия: -16,23 грн
302,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
Всего: упаковка (1)
336,56
Экономия: -17,36 грн
319,20 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
337,75
Экономия: -18,55 грн
319,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
329,67
Экономия: -10,47 грн
319,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
333,72
Экономия: -14,52 грн
319,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
361,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
335,64
Экономия: -16,44 грн
319,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
382,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
337,52
Экономия: -18,32 грн
319,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
331,65
Экономия: -12,45 грн
319,20 грн