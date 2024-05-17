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АНТГЕЛИОС СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ К СОЛНЦУ КОЖИ SPF30 тм "La Roche Posay" 200 мл - Запорожье (154000) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
886,85
Экономия: -152,66 грн
734,19 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
810,99
Экономия: -122,49 грн
688,50 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
826,16
Экономия: -96,29 грн
729,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
831,13
Экономия: -57,02 грн
774,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
824,26
Экономия: -73,85 грн
750,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 04 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
827,10
Экономия: -52,21 грн
774,89 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
770,00
Экономия: -100,00 грн
670,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
838,40
Экономия: -81,68 грн
756,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
821,50
Экономия: -53,72 грн
767,78 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (2)
816,76
Экономия: -80,57 грн
736,19 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (1)
893,86
Экономия: -66,84 грн
827,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
832,24
Экономия: -58,13 грн
774,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Юбилейный, 29-А
Всего: упаковка (1)
839,90
Экономия: -65,79 грн
774,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
Всего: упаковка (1)
889,81
Экономия: -126,92 грн
762,89 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (1)
882,80
Экономия: -146,08 грн
736,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
820,94
Экономия: -64,22 грн
756,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (2)
815,81
Экономия: -101,74 грн
714,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (1)
880,27
Экономия: -124,14 грн
756,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
819,76
Экономия: -115,17 грн
704,59 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
816,60
Экономия: -80,41 грн
736,19 грн