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АНТГЕЛИОС СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ К СОЛНЦУ КОЖИ SPF30 тм "La Roche Posay" 200 мл - Одесса (154000) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
899,60
Экономия: -119,84 грн
779,76 грн
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
813,75
Экономия: -63,34 грн
750,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (4)
880,69
Экономия: -146,50 грн
734,19 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
823,47
Экономия: -115,72 грн
707,75 грн
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (2)
870,31
Экономия: -87,17 грн
783,14 грн
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (3)
830,34
Экономия: -62,56 грн
767,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (1)
881,88
Экономия: -80,17 грн
801,71 грн
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (2)
874,62
Экономия: -101,61 грн
773,01 грн
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
872,93
Экономия: -113,42 грн
759,51 грн
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (3)
897,57
Экономия: -127,93 грн
769,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
895,29
Экономия: -122,28 грн
773,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, просп. Добровольского, 63-А
Всего: упаковка (2)
870,40
Экономия: -90,64 грн
779,76 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (3)
843,75
Экономия: -25,31 грн
818,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
Всего: упаковка (6)
901,37
Экономия: -164,65 грн
736,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (3)
870,57
Экономия: -136,38 грн
734,19 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 30 мин
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
Всего: упаковка (1)
833,62
Экономия: -83,46 грн
750,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 30 мин
Черноморск, просп. Мира, 37
Всего: упаковка (4)
883,82
Экономия: -117,56 грн
766,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
880,27
Экономия: -110,63 грн
769,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
Всего: упаковка (1)
825,60
Экономия: -136,02 грн
689,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 30 мин
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 58-А
Всего: упаковка (5)
821,18
Экономия: -131,60 грн
689,58 грн