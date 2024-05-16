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АНТГЕЛИОС СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ К СОЛНЦУ КОЖИ SPF30 тм "La Roche Posay" 200 мл - Киев (154000) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
845,99
Экономия: -157,49 грн
688,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
862,99
Экономия: -174,49 грн
688,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
838,00
Экономия: -148,42 грн
689,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (3)
834,69
Экономия: -145,11 грн
689,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
757,97
Экономия: -122,10 грн
635,87 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (10)
877,50
Экономия: -26,32 грн
851,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
820,86
Экономия: -131,28 грн
689,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
881,12
Экономия: -53,25 грн
827,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (2)
812,99
Экономия: -124,49 грн
688,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (2)
812,99
Экономия: -124,49 грн
688,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
875,38
Экономия: -119,25 грн
756,13 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (4)
821,15
Экономия: -24,63 грн
796,52 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (2)
862,99
Экономия: -174,49 грн
688,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
887,45
Экономия: -121,19 грн
766,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (2)
870,65
Экономия: -133,93 грн
736,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
870,57
Экономия: -133,85 грн
736,72 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (5)
877,50
Экономия: -26,32 грн
851,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (3)
833,11
Экономия: -145,90 грн
687,21 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (3)
877,50
Экономия: -26,32 грн
851,18 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (3)
877,50
Экономия: -26,32 грн
851,18 грн