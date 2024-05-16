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АНТГЕЛИОС СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ К СОЛНЦУ КОЖИ SPF30 тм "La Roche Posay" 200 мл - Харьков (154000) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
819,38
Экономия: -85,18 грн
734,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
827,18
Экономия: -116,27 грн
710,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
832,33
Экономия: -143,13 грн
689,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
842,67
Экономия: -89,11 грн
753,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
832,24
Экономия: -142,66 грн
689,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
897,57
Экономия: -84,89 грн
812,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
825,54
Экономия: -65,29 грн
760,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
839,74
Экономия: -79,07 грн
760,67 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
837,29
Экономия: -107,42 грн
729,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (1)
892,93
Экономия: -98,82 грн
794,11 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (2)
828,46
Экономия: -95,84 грн
732,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (1)
831,62
Экономия: -95,84 грн
735,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (2)
826,09
Экономия: -112,42 грн
713,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (2)
826,72
Экономия: -102,00 грн
724,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (1)
758,99
Экономия: -70,49 грн
688,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
Всего: упаковка (1)
839,12
Экономия: -134,92 грн
704,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
829,64
Экономия: -97,02 грн
732,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
837,77
Экономия: -104,74 грн
733,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
827,74
Экономия: -113,67 грн
714,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
710,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
821,59
Экономия: -71,60 грн
749,99 грн