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АНТГЕЛИОС СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ К СОЛНЦУ КОЖИ SPF30 тм "La Roche Posay" 200 мл - Днепр (Днепропетровск) (154000) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
877,91
Экономия: -121,78 грн
756,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (3)
828,92
Экономия: -127,49 грн
701,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (1)
883,99
Экономия: -60,34 грн
823,65 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (3)
832,08
Экономия: -124,33 грн
707,75 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
893,77
Экономия: -107,26 грн
786,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (2)
812,99
Экономия: -124,49 грн
688,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (4)
827,50
Экономия: -63,67 грн
763,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
898,92
Экономия: -86,24 грн
812,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
828,92
Экономия: -124,33 грн
704,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (1)
878,75
Экономия: -122,62 грн
756,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
828,68
Экономия: -101,97 грн
726,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (2)
821,81
Экономия: -71,40 грн
750,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 31
Всего: упаковка (1)
883,06
Экономия: -81,35 грн
801,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Соборная, 20
Всего: упаковка (1)
816,05
Экономия: -126,47 грн
689,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
815,41
Экономия: -125,83 грн
689,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
839,74
Экономия: -83,02 грн
756,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
839,43
Экономия: -115,88 грн
723,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мира, 63-А
Всего: упаковка (2)
884,32
Экономия: -86,83 грн
797,49 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
824,58
Экономия: -88,39 грн
736,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
842,11
Экономия: -109,08 грн
733,03 грн