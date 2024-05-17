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АНТГЕЛИОС ДЕРМО-ПЕДИАТРИКС - СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО С ТЕХНОЛОГИЕЙ НАНЕСЕНИЯ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ "La Roche Posay" SPF-50+ 250 мл для чувствительной кожи детей - Запорожье (443407) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
917,17
Экономия: -52,00 грн
865,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (1)
942,51
Экономия: -119,71 грн
822,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
919,38
Экономия: -80,69 грн
838,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
912,14
Экономия: -46,97 грн
865,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
933,15
Экономия: -102,41 грн
830,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
934,03
Экономия: -68,86 грн
865,17 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
916,20
Экономия: -128,72 грн
787,48 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (2)
955,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (1)
914,79
Экономия: -61,09 грн
853,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
942,24
Экономия: -92,07 грн
850,17 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
948,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
941,27
Экономия: -157,32 грн
783,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
917,00
Экономия: -108,33 грн
808,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
918,32
Экономия: -79,63 грн
838,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
924,50
Экономия: -126,42 грн
798,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
828,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
948,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А
Всего: упаковка (1)
911,26
Экономия: -80,52 грн
830,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
Всего: упаковка (1)
934,56
Экономия: -115,29 грн
819,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 17
Всего: упаковка (2)
928,65
Экономия: -112,92 грн
815,73 грн