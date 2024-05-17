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АНТГЕЛИОС ДЕРМО-ПЕДИАТРИКС - СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО С ТЕХНОЛОГИЕЙ НАНЕСЕНИЯ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ "La Roche Posay" SPF-50+ 250 мл для чувствительной кожи детей - Одесса (443407) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
952,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
929,71
Экономия: -102,50 грн
827,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
916,73
Экономия: -125,71 грн
791,02 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (2)
947,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
920,62
Экономия: -115,48 грн
805,14 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
956,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (1)
910,46
Экономия: -91,19 грн
819,27 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (2)
954,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (1)
922,56
Экономия: -83,87 грн
838,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Армейская, 4
Всего: упаковка (1)
929,36
Экономия: -71,25 грн
858,11 грн
Елизавета
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Довженко Александра, 3
Всего: упаковка (1)
954,70 грн
Глория
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Фонтанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
954,70 грн
Шампань
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, просп. Шевченко, 10/1
Всего: упаковка (3)
954,70 грн
Виталина
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
Всего: упаковка (1)
954,70 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (3)
954,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
Всего: упаковка (1)
929,80
Экономия: -131,72 грн
798,08 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
924,59
Экономия: -82,37 грн
842,22 грн
Аркадия
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Черняховского, 24
Всего: упаковка (1)
954,70 грн
Азалия
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Комарова Космонавта, 6
Всего: упаковка (1)
954,70 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (3)
954,70 грн