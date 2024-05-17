Все аптеки Украины
Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСолнцезащитные средстваСолнцезащитные средства для телаАНТГЕЛИОС ДЕРМО-ПЕДИАТРИКС СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО SPF50+ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ МЛАДЕНЦЕВ тм "La Roche Posay"Цены в аптеках

АНТГЕЛИОС ДЕРМО-ПЕДИАТРИКС СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО SPF50+ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ МЛАДЕНЦЕВ тм "La Roche Posay" 50 мл - Запорожье (385596) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
775,46
Экономия: -113,83 грн
661,63 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
720,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
766,60
Экономия: -30,70 грн
735,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
776,42
Экономия: -114,88 грн
661,54 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (7)
766,75
Экономия: -105,21 грн
661,54 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
770,22
Экономия: -63,31 грн
706,91 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
770,00
Экономия: -68,99 грн
701,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
766,24
Экономия: -43,09 грн
723,15 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
722,54 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
781,07
Экономия: -80,06 грн
701,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
771,18
Экономия: -109,64 грн
661,54 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (1)
787,78
Экономия: -100,06 грн
687,72 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
768,45
Экономия: -80,73 грн
687,72 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
767,42
Экономия: -79,70 грн
687,72 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
765,50
Экономия: -42,35 грн
723,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (1)
770,74
Экономия: -50,55 грн
720,19 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
784,90
Экономия: -61,75 грн
723,15 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
762,40
Экономия: -138,77 грн
623,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
760,77
Экономия: -137,14 грн
623,63 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
779,96
Экономия: -85,60 грн
694,36 грн