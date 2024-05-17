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АНТГЕЛИОС ДЕРМО-ПЕДИАТРИКС - СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ "La Roche Posay" SPF-50+ 200 мл для чувствительной кожи детей - Одесса (164861) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (2)
905,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
831,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (6)
900,66
Экономия: -119,97 грн
780,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
838,77
Экономия: -100,96 грн
737,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (6)
966,22
Экономия: -75,21 грн
891,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
831,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2)
860,45
Экономия: -106,46 грн
753,99 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
917,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (6)
987,70
Экономия: -105,14 грн
882,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
861,02
Экономия: -81,95 грн
779,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
902,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (6)
931,93
Экономия: -152,34 грн
779,59 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (6)
969,13
Экономия: -136,27 грн
832,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (5)
998,58
Экономия: -182,61 грн
815,97 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1)
905,66 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (2)
900,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (5)
978,04
Экономия: -122,68 грн
855,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (8)
977,76
Экономия: -137,40 грн
840,36 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
904,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 30 мин
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (5)
867,22
Экономия: -86,86 грн
780,36 грн