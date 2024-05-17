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АНТГЕЛИОС ДЕРМО-ПЕДИАТРИКС - СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ "La Roche Posay" SPF-50+ 200 мл для чувствительной кожи детей - Львов (164861) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (5)
982,08
Экономия: -75,13 грн
906,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
810,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (5)
883,87
Экономия: -103,51 грн
780,36 грн
Подорожник
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Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
810,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
810,00 грн
Подорожник
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Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (7)
810,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
810,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
810,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (7)
861,60
Экономия: -80,66 грн
780,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (6)
810,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (7)
845,48
Экономия: -64,96 грн
780,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
810,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (7)
862,41
Экономия: -81,74 грн
780,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
831,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
Всего: упаковка (1)
810,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (7)
977,57
Экономия: -57,49 грн
920,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
Всего: упаковка (2)
810,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Железнодорожная, 7
Всего: упаковка (1)
810,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
Всего: упаковка (3)
810,00 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (2)
810,00 грн