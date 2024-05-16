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АНТГЕЛИОС ДЕРМО-ПЕДИАТРИКС - СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ "La Roche Posay" SPF-50+ 200 мл для чувствительной кожи детей - Харьков (164861) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
852,35
Экономия: -94,04 грн
758,31 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
909,31 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (2)
904,91 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (6)
973,14
Экономия: -94,61 грн
878,53 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4)
907,36 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
909,59 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
904,32 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
810,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
906,21 грн
Аптека низких цен
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (5)
980,64
Экономия: -110,55 грн
870,09 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
899,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
847,18
Экономия: -119,08 грн
728,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (6)
908,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
905,79 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (3)
908,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (2)
908,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
900,14 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
900,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (6)
941,81
Экономия: -161,96 грн
779,85 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
909,70 грн