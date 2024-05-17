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АКВАПорин ЛЕГКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ТМ "EUCERIN" дневной 50 мл для нормальной и комбинированной кожи - Запорожье (360533) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
692,39
Экономия: -80,70 грн
611,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
687,88
Экономия: -119,22 грн
568,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
691,00
Экономия: -56,80 грн
634,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
688,94
Экономия: -46,80 грн
642,14 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
529,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
638,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
702,65
Экономия: -68,45 грн
634,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
586,56
Экономия: -38,35 грн
548,21 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
529,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
682,52
Экономия: -42,37 грн
640,15 грн
Социальный проект благодия
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 9
Всего: упаковка (1)
683,58
Экономия: -43,43 грн
640,15 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
550,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (1)
636,93 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
Всего: упаковка (2)
680,69
Экономия: -83,79 грн
596,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Паникахи, 119-Б
Всего: упаковка (1)
593,28 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
561,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
683,71
Экономия: -85,26 грн
598,45 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
589,53 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
692,12
Экономия: -75,14 грн
616,98 грн