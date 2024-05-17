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АКВАЛИЯ ТЕРМАЛЬ — УВЛАЖНЯЮЩЕЕ И ОСВЕЖАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ ролик 15 мл - Львов (119969) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
859,00
Экономия: -171,80 грн
687,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
775,90 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
837,05
Экономия: -167,40 грн
669,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (1)
774,59 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
837,05
Экономия: -167,40 грн
669,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
777,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
693,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 35
Всего: упаковка (1)
726,76 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (1)
753,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (1)
724,64 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (1)
737,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хуст, ул. Карпатской Сечи, 53-Б
Всего: упаковка (2)
821,57 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (2)
804,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 25
Всего: упаковка (1)
829,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарны, ул. Бандеры Степана, 7
Всего: упаковка (1)
779,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
811,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Могилев-Подольский, перек. Ставиская / Рыночная, 42/78
Всего: упаковка (1)
783,73 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
859,00
Экономия: -171,80 грн
687,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: упаковка (1)
746,68 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, пл. Житний Рынок, 1
Всего: упаковка (1)
711,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Героев Чернобыля, 29-А
Всего: упаковка (1)
749,80 грн