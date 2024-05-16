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АВЕН КРЕМ УСПОКАИВАЮЩИЙ ДЛЯ НЕЖНОЙ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 10 мл - Львов (130257) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
602,20
Экономия: -18,07 грн
584,13 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
602,20
Экономия: -18,07 грн
584,13 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
602,20
Экономия: -18,07 грн
584,13 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
602,20
Экономия: -18,07 грн
584,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (2)
488,17
Экономия: -24,97 грн
463,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (1)
493,12
Экономия: -29,92 грн
463,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Замарстыновская, 127
Всего: упаковка (1)
567,80 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Любинская, 104
Всего: упаковка (1)
556,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Научная, 47
Всего: упаковка (1)
591,60 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
507,30 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
561,60
Экономия: -16,85 грн
544,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
602,20
Экономия: -18,07 грн
584,13 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
602,20
Экономия: -18,07 грн
584,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
522,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
565,54 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
561,60
Экономия: -16,85 грн
544,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
Всего: упаковка (1)
561,60
Экономия: -16,85 грн
544,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
495,53
Экономия: -32,33 грн
463,20 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
457,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
525,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
490,99 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Всего: упаковка (1)
561,60
Экономия: -16,85 грн
544,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
571,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
457,92 грн