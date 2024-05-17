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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ФИНИШ КОНТРОЛЬ ГЕЛЬ 30 мл - Запорожье (164741) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
148,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
180,65
Экономия: -32,56 грн
148,09 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
148,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
157,27 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
162,00
Экономия: -24,00 грн
138,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
165,93 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
148,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
208,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
148,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
205,00
Экономия: -50,18 грн
154,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
166,44 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
157,27 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
148,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
148,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
147,46
Экономия: -5,52 грн
141,94 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
208,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
148,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
151,10
Экономия: -7,50 грн
143,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
148,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
166,96 грн