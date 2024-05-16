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pH5 Крем для рук 75 мл - Киев (169566) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 33 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
265,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 33 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
234,44 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 33 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
265,49 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 33 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
208,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (2)
251,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 33 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
222,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
248,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
266,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 33 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
238,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
303,43
Экономия: -47,64 грн
255,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
273,68
Экономия: -35,65 грн
238,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 33 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (1)
234,44 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 33 мин
Киев, ул. Хорива, 17
Всего: упаковка (1)
234,44 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 33 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
234,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
312,63
Экономия: -39,55 грн
273,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
309,96
Экономия: -47,43 грн
262,53 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 33 мин
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
292,50
Экономия: -71,02 грн
221,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
312,22
Экономия: -28,89 грн
283,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
304,37
Экономия: -41,84 грн
262,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (2)
306,30
Экономия: -51,39 грн
254,91 грн