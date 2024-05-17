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SENSI COMFORT SOFT УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ, СНИМАЮЩИЙ РАЗДРАЖЕНИЕ серии HIRUDO DERM SENSITIVE 50 мл - Запорожье (178325) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
128,99
Экономия: -6,25 грн
122,74 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
178,66
Экономия: -27,31 грн
151,35 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
140,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
140,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
162,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
163,16
Экономия: -11,85 грн
151,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
140,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
176,40
Экономия: -27,04 грн
149,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
175,47
Экономия: -38,20 грн
137,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
177,72
Экономия: -26,33 грн
151,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3)
177,97
Экономия: -28,28 грн
149,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
160,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
175,50
Экономия: -24,11 грн
151,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
179,59
Экономия: -28,18 грн
151,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
164,74
Экономия: -13,36 грн
151,38 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
161,96
Экономия: -10,55 грн
151,41 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
157,96
Экономия: -21,26 грн
136,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
165,92
Экономия: -14,51 грн
151,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (2)
177,04
Экономия: -25,63 грн
151,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
162,83
Экономия: -26,13 грн
136,70 грн