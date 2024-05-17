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SENSI COMFORT SOFT УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ, СНИМАЮЩИЙ РАЗДРАЖЕНИЕ серии HIRUDO DERM SENSITIVE 50 мл - Одесса (178325) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
173,97
Экономия: -8,45 грн
165,52 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
168,44 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
177,41
Экономия: -26,29 грн
151,12 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
165,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
179,64
Экономия: -28,52 грн
151,12 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
177,60
Экономия: -14,33 грн
163,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
180,05
Экономия: -28,93 грн
151,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
175,12
Экономия: -24,38 грн
150,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
174,00
Экономия: -22,76 грн
151,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2)
179,64
Экономия: -38,50 грн
141,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
178,09
Экономия: -39,00 грн
139,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
129,26
Экономия: -6,52 грн
122,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
179,76
Экономия: -29,15 грн
150,61 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (3)
176,77
Экономия: -37,68 грн
139,09 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (2)
166,12
Экономия: -28,96 грн
137,16 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
142,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (2)
145,25
Экономия: -8,73 грн
136,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (2)
161,52
Экономия: -29,65 грн
131,87 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (2)
161,19
Экономия: -24,67 грн
136,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (2)
161,99
Экономия: -30,12 грн
131,87 грн