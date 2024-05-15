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AQUA INTENSIVE FORTE ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ из серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 50 мл - Харьков (177691) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
163,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
169,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
163,10 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
170,72 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
167,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
169,27 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 18:00
163,10 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
170,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
163,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
161,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
167,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
171,25 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
154,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 18:00
163,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
156,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (5)
155,72 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
155,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (1)
162,72 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (1)
151,89 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, просп. Гагарина, 38
Всего: упаковка (1)
152,01 грн