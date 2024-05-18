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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ЗАЩИТНЫЙ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г - Запорожье (168714) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
41,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
53,18
Экономия: -8,28 грн
44,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
51,92
Экономия: -2,76 грн
49,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (4)
53,18
Экономия: -4,10 грн
49,08 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (2)
40,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
52,69
Экономия: -4,89 грн
47,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
Всего: упаковка (2)
52,78
Экономия: -6,28 грн
46,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (2)
41,59 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
53,07
Экономия: -5,27 грн
47,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
40,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
51,92
Экономия: -6,47 грн
45,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (2)
53,10
Экономия: -7,65 грн
45,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (1)
30,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
52,75
Экономия: -3,67 грн
49,08 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (2)
41,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (3)
52,85
Экономия: -5,95 грн
46,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (2)
41,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (3)
41,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
40,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (3)
52,68
Экономия: -3,60 грн
49,08 грн