Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за губамиБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ЗАЩИТНЫЙ серии "ЗИМНИЙ УХОД"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ЗАЩИТНЫЙ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г - Одесса (168714) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
43,40 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (3)
53,38
Экономия: -7,93 грн
45,45 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
40,92 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
40,92 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
43,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (2)
39,44 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (3)
52,61
Экономия: -6,51 грн
46,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
Всего: упаковка (1)
44,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (4)
52,27
Экономия: -7,57 грн
44,70 грн
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (1)
57,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (1)
52,44
Экономия: -6,14 грн
46,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
43,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
51,92
Экономия: -3,47 грн
48,45 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
Всего: упаковка (2)
43,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (2)
44,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
Всего: упаковка (1)
41,84 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 52
Всего: упаковка (1)
43,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Педагогическая, 23-Б
Всего: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
36,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
Всего: упаковка (3)
51,96
Экономия: -8,41 грн
43,55 грн