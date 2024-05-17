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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ЗАЩИТНЫЙ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г - Львов (168714) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
53,14
Экономия: -6,69 грн
46,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
40,92 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
53,10
Экономия: -0,26 грн
52,84 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
36,11 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
44,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
52,65
Экономия: -4,20 грн
48,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
40,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
44,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
41,84 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (2)
40,92 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (9)
49,76
Экономия: -0,44 грн
49,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
43,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (1)
51,28
Экономия: -0,14 грн
51,14 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (6)
62,85
Экономия: -1,89 грн
60,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (3)
51,73
Экономия: -6,28 грн
45,45 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (4)
51,40
Экономия: -1,54 грн
49,86 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (2)
49,29 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: упаковка (4)
49,51
Экономия: -0,30 грн
49,21 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
Всего: упаковка (1)
43,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (6)
62,85
Экономия: -1,89 грн
60,96 грн