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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ЗАЩИТНЫЙ серии "ЗИМНИЙ УХОД" 4.6 г - Харьков (168714) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
52,30
Экономия: -6,00 грн
46,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
52,72
Экономия: -9,17 грн
43,55 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
53,34
Экономия: -5,79 грн
47,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
43,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (1)
43,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
43,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (6)
51,52
Экономия: -5,42 грн
46,10 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
40,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
43,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 323-В
Всего: упаковка (2)
52,62
Экономия: -4,62 грн
48,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
Всего: упаковка (1)
43,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (1)
44,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Е
Всего: упаковка (1)
53,27
Экономия: -6,77 грн
46,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (1)
43,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (4)
52,47
Экономия: -5,87 грн
46,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
44,90 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Песочин, ул. Квартальная, 14
Всего: упаковка (2)
43,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Всего: упаковка (2)
41,84 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Дергачи, ул. Вокзальная, 70
Всего: упаковка (1)
43,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Люботин, пл. Соборная, 1-В
Всего: упаковка (1)
44,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 22
Всего: упаковка (2)
40,92 грн