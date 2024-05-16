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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С РОМАШКОЙ SPF15 С ОРГАНИЧЕСКИМ ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 4.4 г - Харьков (185040) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (7)
253,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (9)
242,53 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
254,00
Экономия: -44,00 грн
210,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
274,90
Экономия: -54,42 грн
220,48 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
242,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
Всего: упаковка (1)
224,07 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (1)
215,92 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
220,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (3)
253,55 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
220,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
205,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 4
Всего: упаковка (1)
205,64 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (1)
205,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (1)
220,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
253,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (2)
270,79
Экономия: -17,03 грн
253,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (2)
220,48 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
206,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом