Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за областью вокруг глазOPTI LIGHT NEO КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ из серии HIRUDO DERM SENSITIVEЦены в аптеках

OPTI LIGHT NEO КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ из серии HIRUDO DERM SENSITIVE 19 мл - Киев (177690) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 34 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
141,48 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 34 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
140,87 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 34 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
116,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 34 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
114,46 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 34 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
141,40 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
127,27 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 34 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
127,02 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 34 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
142,12 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
113,61 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 34 мин
Киев, ул. Кирпы Георгия, 2-Б
Всего: упаковка (1)
140,54 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 34 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
140,73 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 34 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
Всего: упаковка (1)
136,35 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 34 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 24-А
Всего: упаковка (1)
141,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 34 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (2)
140,21 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 34 мин
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
Всего: упаковка (1)
141,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 34 мин
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (1)
140,85 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 34 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
141,08 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 34 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
126,39 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 34 мин
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (2)
140,81 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 34 мин
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Всего: упаковка (1)
138,10 грн