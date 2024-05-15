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OPTI LIGHT NEO КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ из серии HIRUDO DERM SENSITIVE 19 мл - Харьков (177690) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
133,68 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
133,30 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
132,72 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
133,44 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
141,48 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
140,99 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
140,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 28 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
130,78 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (6)
131,20 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
130,26 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (2)
141,25 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (1)
136,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 38
Всего: упаковка (1)
135,77 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
120,35 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
121,53 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
137,53 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
136,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
Всего: упаковка (1)
132,64 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
120,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (2)
140,31 грн