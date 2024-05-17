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BABY КРЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С d-ПАНТЕНОЛОМ 70 мл - Одесса (177289) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
Всего: упаковка (1)
56,87
Экономия: -6,97 грн
49,90 грн
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
54,91
Экономия: -5,20 грн
49,71 грн
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
58,50
Экономия: -8,89 грн
49,61 грн
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
55,39
Экономия: -5,68 грн
49,71 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается через 33 мин
Великодолинское, ул. Центральная, 128
Всего: упаковка (2)
58,82
Экономия: -9,17 грн
49,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Теплодар, ул. Пионерная, 2
Всего: упаковка (1)
32,49
Экономия: -1,10 грн
31,39 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 33 мин
Южное, ул. Химиков, 3-А
Всего: упаковка (1)
57,10
Экономия: -7,20 грн
49,90 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается через 33 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
Всего: упаковка (1)
53,88
Экономия: -3,80 грн
50,08 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается через 33 мин
Николаев, ул. Декабристов, 16
Всего: упаковка (1)
55,30
Экономия: -5,71 грн
49,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 03 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 60
Всего: упаковка (1)
54,03
Экономия: -4,71 грн
49,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Николаев, ул. Строителей, 12-В/1
Всего: упаковка (1)
56,15
Экономия: -6,53 грн
49,62 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается через 03 мин
Николаев, просп. Мира, 1/9
Всего: упаковка (1)
56,30
Экономия: -6,68 грн
49,62 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается через 33 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
Всего: упаковка (1)
53,59
Экономия: -3,88 грн
49,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 03 мин
Любашевка, ул. Софиевская, 93-Б
Всего: упаковка (1)
51,60
Экономия: -2,90 грн
48,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Килия, ул. Мира, 38
Всего: упаковка (1)
58,50
Экономия: -6,73 грн
51,77 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 33 мин
Подольск, ул. Толстого Льва, 1-Б
Всего: упаковка (1)
55,04
Экономия: -5,59 грн
49,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
Всего: упаковка (1)
57,43
Экономия: -7,64 грн
49,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (1)
54,98
Экономия: -5,16 грн
49,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Александрия, просп. Соборный, 96
Всего: упаковка (2)
58,21
Экономия: -9,81 грн
48,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 03 мин
Александрия, ул. Усика Григория, 44
Всего: упаковка (1)
56,56
Экономия: -5,30 грн
51,26 грн