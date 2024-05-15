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BABY КРЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С d-ПАНТЕНОЛОМ 70 мл - Харьков (177289) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 06 мин
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (3)
54,91
Экономия: -5,29 грн
49,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (2)
60,81
Экономия: -11,16 грн
49,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
Всего: упаковка (1)
56,33
Экономия: -6,62 грн
49,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
57,17
Экономия: -7,52 грн
49,65 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
54,89
Экономия: -4,79 грн
50,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
58,10
Экономия: -3,80 грн
54,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 36 мин
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
58,04
Экономия: -8,42 грн
49,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Александрия, ул. Усика Григория, 44
Всего: упаковка (1)
55,37
Экономия: -4,11 грн
51,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Александрия, просп. Соборный, 96
Всего: упаковка (2)
57,93
Экономия: -9,53 грн
48,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 25
Всего: упаковка (2)
58,80
Экономия: -9,15 грн
49,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (1)
53,90
Экономия: -4,08 грн
49,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
Всего: упаковка (1)
55,92
Экономия: -6,13 грн
49,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
Всего: упаковка (1)
56,55
Экономия: -6,65 грн
49,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
Всего: упаковка (2)
56,89
Экономия: -6,39 грн
50,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 194
Всего: упаковка (1)
57,63
Экономия: -7,73 грн
49,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Николаев, ул. Строителей, 12-В/1
Всего: упаковка (1)
55,34
Экономия: -5,72 грн
49,62 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 1/9
Всего: упаковка (1)
55,06
Экономия: -5,44 грн
49,62 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется через 06 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
Всего: упаковка (1)
53,72
Экономия: -4,01 грн
49,71 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
Всего: упаковка (1)
55,10
Экономия: -5,51 грн
49,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
Всего: упаковка (1)
52,77
Экономия: -3,45 грн
49,32 грн