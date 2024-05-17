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Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Прилуки, ул. Киевская, 279 Всего: упаковка (2) 78,53 Экономия: -10,02 грн 68,51 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2 Всего: упаковка (1) 73,88 Экономия: -5,46 грн 68,42 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Чернигов, просп. Победы, 104 Всего: упаковка (1) 74,74 Экономия: -7,19 грн 67,55 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Килия, ул. Мира, 38 Всего: упаковка (1) 64,58 Экономия: -7,15 грн 57,43 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Звягель, ул. Шевченко, 49 Всего: упаковка (2) 64,00 Экономия: -9,49 грн 54,51 грн Забронировать