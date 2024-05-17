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BABY ЖИДКИЙ ТАЛЬК С d-ПАНТЕНОЛОМ 150 мл - Запорожье (177290) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
78,23
Экономия: -9,47 грн
68,76 грн
В других городах:
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
67,63
Экономия: -12,50 грн
55,13 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
74,33
Экономия: -6,78 грн
67,55 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
Всего: упаковка (1)
81,04
Экономия: -12,21 грн
68,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (2)
78,53
Экономия: -10,02 грн
68,51 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
73,88
Экономия: -5,46 грн
68,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
Всего: упаковка (1)
74,74
Экономия: -7,19 грн
67,55 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Килия, ул. Мира, 38
Всего: упаковка (1)
64,58
Экономия: -7,15 грн
57,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (2)
64,00
Экономия: -9,49 грн
54,51 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом