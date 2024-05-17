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BABY ЖИДКИЙ ТАЛЬК С d-ПАНТЕНОЛОМ 150 мл - Одесса (177290) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
73,66
Экономия: -5,24 грн
68,42 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается через 33 мин
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
Всего: упаковка (1)
80,88
Экономия: -12,05 грн
68,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Килия, ул. Мира, 38
Всего: упаковка (1)
64,90
Экономия: -7,47 грн
57,43 грн
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Закрыто Открывается через 03 мин
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
74,70
Экономия: -7,15 грн
67,55 грн
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Закрыто Открывается через 33 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
77,66
Экономия: -8,90 грн
68,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 03 мин
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (2)
77,74
Экономия: -9,23 грн
68,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 03 мин
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (2)
64,01
Экономия: -9,50 грн
54,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 33 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
Всего: упаковка (1)
72,26
Экономия: -4,71 грн
67,55 грн
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Закрыто Открывается через 03 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
66,80
Экономия: -11,67 грн
55,13 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом